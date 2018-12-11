В Екатеринбурге нашли еще одну «резиновую» квартиру

11:51 | 13.12.2018

press-1.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Установлено, что в период с 22 июня по 17 августа 2018 года 32-летний неработающий, ранее судимый мужчина зарегистрировал в своей квартире на улице Расточной 37 мигрантов, которые по данному адресу проживать не собирались.



Обвиняемый пояснил, что пойти на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Дело передано в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Напомним, что накануне 37-летнего екатеринбуржца за аналогичное преступление приговорили к 1 году 4 месяцам строгого режима.