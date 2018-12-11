В Ивделе сотрудника полиции осудили за прогул и поддельный больничный

11:37 | 13.12.2018

novostimo.ru

Бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» Романа Шарлая признали виновным в мошенничестве и использовании заведомо подложного документа.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре 2016 года полицейский совершил прогул, предоставив ложные сведения о своей временной нетрудоспособности. На основании поддельного больничного листа мужчина получил более 21 тысячи рублей.



Еще до осуждения полицейского уволили из органов. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.