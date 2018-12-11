В Нижнем Тагиле благоустроят историческую часть города

11:23 | 13.12.2018

2gis.ru

В Нижнем Тагиле в рамках концепции «Старый город» благоустроят историческую часть города в границах улиц Уральской, Ленина, Красноармейской, здания заводоуправления Демидовых и парка им А.П. Бондина, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



«Уже готовится техническое задание на реконструкцию комплекса зданий музея-заповедника «Горнозаводской Урал», откуда и начнется создание нового облика «старого города». К сентябрю 2019 года вся проектно-сметная документация на реконструкцию комплекса должна быть подготовлена, а также пройдена государственная экспертиза», - отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



Также планируется благоустроить территорию парка имени А.П. Бондина, Вшивой горки, улицы Уральской. Деньги выделят в рамках подготовки к 300-летию города (2022 год), а также по программе развития комфортной городской среды.