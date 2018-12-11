В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении более 1,2 млрд рублей руководителями банка

10:51 | 13.12.2018

vesti.la

Накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к срокам от четырех до шести лет трех бывших руководителей «Плато-банка» и их сообщницу, признанных виновными в присвоении, отмывании денег и фальсификации отчетности.



Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, злоумышленники вывели на счета подконтрольных им фирм денежные средства в виде кредитов на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые впоследствии присвоили.



Отметим, что в 2015 году у «Плато-банка» отозвали лицензию, затем кредитное учреждение признали банкротом.