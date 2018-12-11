В Свердловской области губернатор и митрополит подписали соглашение о пропаганде трезвости

Накануне, 12 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пропаганды трезвости и здорового образа жизни.Согласно документу, власть поддержит проекты, которые уже реализуются церковью: областной социально-педагогический проект «Будь здоров!», «Молодежное братство трезвости», «Здоровое село - территория трезвости» и другие.- Мы подписали знаковое соглашение. Это позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества по реализации программ народосбережения. Мы будем работать в единой связке по пропаганде трезвости и здорового образа жизни, - сказал глава региона.