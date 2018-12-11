На улице Шаумяна произошел пожар в квартире. Эвакуировали 12 человек

09:24 | 13.12.2018

Вчера в 23:18 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного дома на улице Шаумяна. Из здания эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Информации о пострадавших не поступало.



Известно, что пожар произошел в квартире на втором этаже.



«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. В 23:26 огонь локализован, в 23:28 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:20», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.