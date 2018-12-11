Стало известно, когда всё-таки в Екатеринбурге построят храм-не-на-воде святой Екатерины

22:46 | 12.12.2018

Фото: Европейской-Азиатские новости

Стали известны сроки, когда строители начнут возводить храм святой Екатерины, который ещё год назад хотели построить на акватории городского пруда. О скором начале строительства заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



По словам митрополита, зимой никаких работ по строительству храма не планируется. «Ждём весны», — добавил глава Екатеринбургской епархии. Таким образом, стройка, вероятнее всего, начнётся, когда строители перезимуют холода.



Этим временем собираются воспользоваться общественники из городского движения «Парки и скверы Екатеринбурга». По словам соорганизатора сообщества Анны Балтиной, уже более тысячи екатеринбуржцев оставили свои подписи против возведения храма. В ближайшие дни их передадут полпреду президента РФ по УрФО Николаю Цуканову, в Законодательное собрание Свердловской области и другие муниципальные и региональные органы власти.



Горожан возмущает, что под строительство храма не выделяют пустующие земли, а портят уже существующие. Известно, что дворец богослужения собираются строить в сквере рядом с областным Драмтеатром. К вырубке деревьев ради очередного храма жители уральской столицы настроены агрессивно. До конца этого года активисты проведут ещё одну акцию против постройки религиозного сооружения.



Напомним, конфликт между РПЦ и екатеринбуржцами по поводу строительства Храма святой Екатерины прорастает из 2010 года. Первоначально храм хотели установить на месте действующего фонтана «Каменный цветок», что вызвало большое возмущение общественности. Попытка построить храм в акватории городского пруда, сделав настоящий «Храм на воде», также не удалась из-за сопротивления горожан.



Свой протест они выражали, обнимая деревья в сквере рядом с Драмтеатром, также им удалось обнять городской пруд. А в прошлом году, когда по вопросу о строительстве храма были назначены общественные слушания, помещение для переговоров чуть не треснуло от количества и напора несогласных.



Диана Ковандо