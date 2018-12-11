В Екатеринбурге труп мужчины напугал детей: полдня тело пролежало на детской площадке

21:46 | 12.12.2018

Фото: группа «Наш Компрессорный»

Труп мужчины полдня не убирали с детской площадки в микрорайоне Компрессорный. Тело, свисавшее с сооружения для детских игр, ещё в 8 утра обнаружил муж одной из подписчиц группы «Наш Компрессорный». В роковой двор на Прибалтийской, 33, полиция прибыла только в полпервого дня.



«Следователь побывал на месте происшествия в 12:30. После этого тело осмотрели и убрали. По итогам осмотра признаков насильственной смерти нет», — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.



По предварительной информации, мужчина покончил с собой.