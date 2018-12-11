Новости дня
18:07 | 12.12.2018
duma-er.ru
Заместителем губернатора Свердловской области назначен Сергей Бидонько
Бидонько должен сложить полномочия депутата Госдумы. 17 декабря он приступит к исполнению обязанностей на новой должности. Вице-губернатор будет отвечать за внутриполитические вопросы.
© «Вечерние Ведомости»
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