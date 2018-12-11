Заместителем губернатора Свердловской области назначен Сергей Бидонько

18:07 | 12.12.2018

duma-er.ru

Депутат Государственной думы Сергей Бидонько назначен заместителем губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.



Бидонько должен сложить полномочия депутата Госдумы. 17 декабря он приступит к исполнению обязанностей на новой должности. Вице-губернатор будет отвечать за внутриполитические вопросы.