В уральской столице планируют установить памятник Валерию Чкалову

17:37 | 12.12.2018

nnwelcome.ru

В Екатеринбурге может появиться памятник летчику-испытателю Герою Советского Союза Валерию Чкалову. Администрация города поддержала инициативу председателя Совета ветеранов Чкаловского района Валерия Анцыгина.



Место размещения памятника предлагается выбрать жителям. В качестве вариантов рассматриваются парк «Южный» или территория будущего транспортно-пересадочного узла на бывшем аэродроме Уктус.



На сайте администрации Екатеринбурга проведут опрос жителей. Также мэрия организует конкурс на разработку скульптурной композиции памятника.