В Нижнем Тагиле мужчина скончался после наезда поезда. Возбуждено уголовное дело

16:59 | 12.12.2018

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На Урале из-за смертельного травмирования мужчины на железной дороге возбуждено уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.



Вечером 28 октября на станции Смычка Нижнего Тагила нашли мужчину с признаками железнодорожного травмирования – множественными переломами. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался, не приходя в сознание.



В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Устанавливается железнодорожный состав, который сбил жителя, и свидетели происшествия.