Генконсульство США в Екатеринбурге проводит рождественский прием для оппозиционеров

16:51 | 12.12.2018

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ, в генеральном консульстве США в Екатеринбурге проходит рождественский прием, в ходе которого, по данным издания, будут подводиться итоги антироссийской деятельности за прошедший год. Начало запланировано на 18:00.



По информации, полученной от информированного источника, близкого к организаторам, подобными мероприятиями консульством осуществляется сбор информации о социально-экономической ситуации в регионе.



Ранее, на прошлой неделе, подобное мероприятие уже проводило генеральное консульство Великобритании, на котором были замечены видные оппозиционные деятели Дмитрий Головин, Федор Крашенинников, Евгений Ройзман и др.