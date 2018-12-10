Завтра на детской железной дороге в Екатеринбурге откроется технопарк

16:25 | 12.12.2018

kvantoriumtomsk.ru

Завтра, 13 декабря, в Екатеринбурге на площадке Свердловской детской железной дороги в ЦПКиО им. Маяковского откроется технопарк «Кванториум». Приглашаются все желающие. Посетителей ждут экскурсии по технопарку и мастер-классы.



Так, на мастер-классе «Вокзал будущего» ребята создадут 3D-модели футуристичных навесов, скамеек, урн и других малых архитектурных форм для благоустройства привокзальной территории. В хай-тек-цехе при помощи лазерных технологий сделают прототип ручного вентилятора, способного запасать энергию. Кроме того, пройдут мастер-классы по симуляции виртуальной реальности и сенсорному управлению светодиодом.



Напомним, что в четверг в Свердловской области запустят три технопарка «Кванториум»: два в Екатеринбурге («Стандарт» – в Ельцин-центре, «Мини» – на базе Свердловской детской железной дороги) и один в Первоуральске, на площадке Инновационного культурного центра.



В технопарке на базе детской железной дороги обучение будет проходить по направлениям: «Промдизайнквантум», «VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность)», «IT-квантум с элементами ГЕО», «Хай-тек».