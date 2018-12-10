Полиция задержала екатеринбуржцев, наносивших на дома граффити с рекламой наркотиков

15:43 | 12.12.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Рано утром 11 декабря в Екатеринбурге у дома 43а на улице 8 Марта сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые с помощью трафаретов и черных спрей-красок наносили на дома граффити с рекламой наркотических средств.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, неработающие молодые люди 1999 и 1993 года рождения признали свою вину и рассказали, что за каждую надпись им обещали заплатить 100 рублей. Всего они сделали порядка 30 надписей.



Задержанных привлекли к административной ответственности по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». Санкция – штраф от 4 до 5 тысяч рублей.