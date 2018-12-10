Свердловские полицейские вручили российские паспорта уроженцам Украины и Казахстана

В музейно-ветеранском комплексе ГУ МВД по Свердловской области шестерым уроженцам Украины и Казахстана, трем мужчинам и трем женщинам, в торжественной обстановке вручили российские паспорта, об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.Для обладателей нового гражданства прозвучал гимн, после чего они принесли присягу гражданина Российской Федерации и получили документы.Новоиспеченных россиян поздравили начальник подразделения по вопросам миграции Ольга Петрова и заместитель председателя Общественного совета при территориальном ГУ МВД Анатолий Тарасов.«Свердловская область – наша историческая родина, родственники когда-то жили на этой территории. Была давняя мечта перебраться на Средний Урал», - поделился Виталий Бойко из Казахстана.