Перед судом предстанет экс-глава Каменска-Уральского Михаил Астахов

15:00 | 12.12.2018

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга скоро приступит к рассмотрению дела по обвинению бывшего главы Каменска-Уральского и администрации Каменск-Уральского городского округа Михаила Астахова в получении взятки.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, по версии следствия, в 2014 году глава муниципалитета получил от представителя строительной фирмы взятку за содействие в принятии работ по строительству детского сада и двух многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья.



«Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в общей сложности получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе в виде автомашины Toyota Venza», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Астахова задержали 12 мая этого года в результате операции регионального управления ФСБ России.