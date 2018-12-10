В Екатеринбурге появился сквер имени композитора Авета Тертеряна

14:19 | 12.12.2018

armmuseum.ru

Сквер вдоль улицы Шаумяна, в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской, получил название в честь советского композитора армянского происхождения Авета Рубеновича Тертеряна. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.



Авет Тертерян в начале 90-х годов жил и работал в Екатеринбурге. В 1992–1993 годах он вел мастер-классы в Уральской консерватории.