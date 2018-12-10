Двухлетний ребенок, пострадавший в ДТП на Фурманова, начал говорить

13:52 | 12.12.2018

Екатеринбуржец Павел Н., чья жена и ребенок пострадали в резонансном ДТП на Фурманова, рассказал об их состоянии. По его словам, динамика есть, 2-летний сын начал говорить, супругу планируют выписать к праздникам.



«Завтра Кате делают операцию в 24 гкб, планируют на следующей неделе ставить на ноги и выписать к новому году. Ванечка говорит отдельные слова, понимает обращенную речь, отвечает. Есть некоторые проблемы, надеюсь, мы с ним их победим. Нужно время, упорство и вера», - написал Павел в соцсетях.



Что касается третьего пострадавшего – 37-летнего мужчины по имени Андрей, ему сегодня делают операцию, после чего ему предстоит долгая реабилитация.



Напомним, что утром 14 ноября автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Позже стало известно, что водитель – 50-летний Владимир Пузырёв – был лишен водительских прав из-за заболевания. Предположительно, эпилепсии. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 13 января.