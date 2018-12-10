Елку для ледового городка обещают привезти в Екатеринбург сегодня вечером

12:51 | 12.12.2018

denezniy-magnit.ru

18-метровую живую елку – главное украшение екатеринбургского ледового городка - привезут на площадь 1905 года сегодня поздно вечером, ориентировочно к десяти часам, чтобы не мешать движению транспорта, сообщили в пресс-службе городской мэрии.



Напомним, что доставку елки откладывают с воскресенья – возникли проблемы с исполнителем работ и документацией.



18-метровую ель для екатеринбургского ледового городка выбрали в лесу под городом Михайловском в 100 километрах от уральской столицы. Оттуда же привезут еще несколько елок поменьше – от 6 до 12 метров. Живая ель будет установлена впервые за 15 лет.



Открытие городка запланировано на 28 декабря. Тема - сказы Павла Бажова. На главной площади появится «бажовский лес» с живыми деревьями, ледовые скульптуры, горки и торговые ряды. Созданием городка, как и в прошлом году, занимается первоуральская компания «Айс-Проект 2000».



Ледовый городок будет открыт до 27 января, при этом возможно продление.