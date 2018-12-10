В Екатеринбурге инспектора ДПС осудили на три года за взятку

12:37 | 12.12.2018

lentachel.ru

В Екатеринбурге к трем годам в колонии общего режима приговорен бывший инспектор ДПС ГИБДД УМВД Екатеринбурга Александр Халиулин, уличенный в получении взятки.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в июне 2018 года, неся службу на территории Октябрьского района, инспектор остановил автомобиль BMW X3. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Сотрудник ГИБДД согласился за 40 тысяч рублей не составлять протокол.



Передача денег состоялась через несколько дней, 26 июня, у дома на улице Малышева, под контролем сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области, куда обратился водитель BMW, передает пресс-служба СУ СКР по регину. Инспектора уволили. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.



«Нечистый на руку представитель ГИББД Екатеринбурга был уволен с позором из системы МВД вскоре после изобличения. Выявили его и задержали сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. За неэффективную работу по воспитанию личного состава в плане антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены восемь непосредственных руководителей осужденного. Отмечу, что всего в текущем году собственными силами гарнизона полиции уволены из системы МВД по отрицательным мотивам более 100 должностных лиц за различные нарушения закона. Процесс самоочищения рядов ОВД от случайных «силовиков» продолжается», - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.