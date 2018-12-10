В Екатеринбурге открылась фотовыставка, посвящённая визиту патриарха Кирилла

21:27 | 11.12.2018

Фото: norilsk.bezformata.com

В Екатеринбурге в здании Заксобрания Свердловской области открылась выставка фотографий о визите Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «Царские дни».



На выставке можно будет посмотреть 51 снимок фотографов Антона Плеханова и Николая Нетунаева с дней столетия гибели царской семьи.



Напомним, в этом году фестиваль «Царские дни» в Екатеринбурге проходил с 12 по 20 июля. В рамках мероприятия десятки тысяч верующих паломников во главе с патриархом Кириллом совершали крестный ход в ночь с 16 на 17 июля.