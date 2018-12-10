В Уральском федеральном университете стартовали Даниловские чтения

21:25 | 11.12.2018

Фото: пресс-служба УрФУ

В Уральском федеральном университете сегодня, 11 декабря, открылись Даниловские чтения, сообщает пресс-служба университета.



На чтениях будут выступать представители вузов России, Египта и Казахстана. Они будут обсуждать вызовы современной энергетики и информационных технологий. Также в рамках чтений пройдут международная конференция, финал Всероссийской студенческой олимпиады, экскурсии в лаборатории УрФУ и экспериментально-производственный комбинат вуза. Чтения продлятся до 14 декабря.



Отметим, чтения названы именем Николая Данилова, бывшего заместителя председателя правительства Свердловской области (с 1996 по 2001 год), благодаря которому была создана кафедра «Энергосбережение» в УрФУ.