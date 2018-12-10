В Свердловской области из-за ОРВИ закрыли три детсада и одну школу

19:59 | 11.12.2018

Фото: ria.ru

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Свердловской области закрыли три детских сада и одну школу, об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.



Также частично приостановлен образовательный процесс в 81 садике и 31 школе. За неделю с 3 по 9 декабря было зарегистрировано 27,7 тысячи случаев заболеваемости ОРВИ – это на 5 % выше уровня прошлой недели. В столице Урала заболели 13 тысяч человек.



Также в Роспотребнадзоре отмечают снижение уровня заболеваемости пневмонией на 10 % с 3 по 9 декабря, всего в регионе зарегистрировано 840 случаев.