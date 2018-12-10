В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за неудачной пластической операции

19:57 | 11.12.2018

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за двух неудачных операций, сделанных жительнице Сургута, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.



В екатеринбургском Центре косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана девушке провели операции на грудь и ягодицы, однако обе оказались неудачными. Как рассказала сама пациентка, после незначительной коррекции груди ей пришлось исправлять ошибки врачей имплантами. Также после коррекции ягодиц девушка попала в больницу с абсцессом, после чего ей удалили половину ягодичной мышцы. Долгое время покалеченная девушка передвигалась на инвалидном кресле. Сейчас пациентке предстоит лечение в Москве.



Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».