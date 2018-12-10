Дата доставки екатеринбургской новогодней ёлки снова переносится

19:47 | 11.12.2018

Фото: ural.kp.ru

Вновь перенесена дата доставки новогодней ёлки на площадь 1905 года, об этом сообщил руководитель дирекции городских мероприятий администрации города Илья Марков.



Сейчас ёлка находится в 80 километрах от Екатеринбурга, у поста Госавтоинспекции в Дружинино. Подрядчик, занимающийся перевозкой ели, оформляет необходимые документы. Чтобы доставить ёлку в город, ему придётся согласовать план перевозки с ГИБДД, комитетом по транспорту и, возможно, областным министерством транспорта.



Также Илья Марков отметил, что некоторые проблемы возникли в связи с тем, что неправильно был измерен диаметр дерева, он получился больше, чем было заявлено изначально.



Новогоднюю ёлку на площадь 1905 года планируют доставить завтра, 12 декабря, и установить в течение двух дней.