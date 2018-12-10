Сквер между ДИВСом и «Космосом» назвали в честь баскетболиста Александра Канделя

17:40 | 11.12.2018

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Сквер на улице Николая Никонова, между Дворцом игровых видов спорта и ККТ «Космос», назвали в честь Александра Канделя – советского баскетболиста, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.



Александр Кандель родился в Нижнем Тагиле. В баскетбол стал играть, будучи студентом Свердловского горного института. В 1955 году его вызвали в сборную СССР. Спортсмен участвовал в пяти спартакиадах народов СССР и 16 раз становился чемпионом России.



Александр Кандель также известен тем, что изобрел знаменитый прием – «крюк Канделя».



Александр Ефимович – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. В 1995–2000 годы он являлся вице-президентом Всероссийской федерации баскетбола. Умер в 2005 году.



Отметим, что в Екатеринбурге уже есть баскетбольная детско-юношеская спортивная школа, названная в честь знаменитого уральца.