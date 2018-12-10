Свердловская ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Горка»

17:01 | 11.12.2018

bodaybo38.ru

С 10 декабря по 1 марта в Свердловской области будет проводиться комплексное мероприятие по ликвидации опасных горок, которые часто образуются естественным способом – это наледи и скаты, выходящие на проезжую часть.



Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в проведении мероприятий примут участие видные общественные деятели, представители науки, культуры, медицины, спорта и молодежных организаций.



За 11 месяцев 2018 года на Среднем Урале произошло 311 ДТП с участием детей. 332 ребенка получили травмы, 16 погибли.