Компания известного уральского бизнесмена попала в черный список полицейских

16:20 | 11.12.2018

Компания ООО «Пенетрон-Регион», принадлежащая известному свердловскому бизнесмену Игорю Черноголову, внесена в реестр организаций, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого риска. Такое решение принято ГУ МВД России по Свердловской области на основе данных, полученных подразделениями по вопросам миграции.



Кроме того, в этом же списке оказались ООО «Неокрил» (деятельность компании отнесена к категориям высокого риска) – организация тесно связана со структурами семьи депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева – и ООО «АРП Сервис». Здесь же фигурирует и ООО «МИГ+» – предприятие проходило по материалам уголовного дела, расследуемого Управлением организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области по факту организации незаконной миграции семьей Оруджянов в Сысерти.



Согласно материалам уголовного дела, Эдмонд Оруджян учредил ООО «Миг+», арендовал нежилые помещения и, выступая в качестве принимающей стороны ООО «Миг+», систематически фиктивно ставил на миграционный учет иностранных граждан в арендованных им нежилых помещениях, достоверно зная, что по указанным адресам проживать, осуществлять трудовую деятельность и пребывать (находиться) они там не будут. Всего незаконно он поставил на миграционный учет 657 иностранных граждан.