Уральское предприятие обвинили в загрязнении окружающей среды. Погибло более 100 деревьев

16:09 | 11.12.2018

nashinovosti.com

В Кировградский городской суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего заместителя директора по развитию ООО «Уральская свинцовая компания», который фактически руководил предприятием. Его обвиняют в транспортировке отходов с нарушениями, что повлекло загрязнение окружающей среды и уничтожение деревьев.



По версии следствия, в 2016 году обвиняемый дал указание вывозить отходы 2-го класса опасности – серную аккумуляторную кислоту – на земельный участок, расположенный в городском округе Верхний Тагил. Это привело к загрязнению почвы и уничтожению деревьев: 71 березы, 2 сосен, 20 осин, 2 пихт, 11 елей. Ущерб оценивается в сумму более 2,3 млн рублей.