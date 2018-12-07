Уральские таможенники изъяли более 150 тысяч контрафактных товаров

15:10 | 11.12.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

В 2018 году уральские таможенники изъяли более 150 тысяч поддельных товаров. Ущерб для правообладателей – владельцев товарных знаков – составил свыше 312 млн рублей.



Как отмечают в пресс-службе Уральского таможенного управления, чаще всего контрафактный товар имеет марки SAMSUNG, ADIDAS, NIKE, СHANEL, ARMANI, PAUL SHARK, EVERLAST, VANS, POLO.



«Одежда, обувь, аксессуары для мобильных телефонов маркированы известными мировыми брендами. А документов на право использования торговой марки у предпринимателей нет. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что у поставщиков нет вообще никаких документов на товары», – рассказал заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы Михаил Пономарев.



По фактам обнаружения подделок возбуждено девять уголовных дел.