На Урале детскую площадку построили прямо в поле

14:57 | 11.12.2018

скриншот с видео / «Говорит Каменск-Уральский»

В Свердловской области прокуратура проводит проверку информации об установке детской площадки в поле возле деревни Черноусова Каменского района. Кроме того, что площадка построена вдалеке от домов, она не соответствует требованиям безопасности. К примеру, спуск горки не доходит до земли. Также, по словам жителей, осенью на данный участок местное сельхозпредприятие свозит навоз.



Прокуратура проверит использование бюджетных средств, а также оценит законность возведения детской площадки в поле и безопасность конструкций.