На улице Исетской нашли квартиру, где выращивали коноплю

В Екатеринбурге задержали 33-летнего неработающего уроженца города Снежинска, который выращивал в квартире коноплю, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Накануне в квартире на улице Исетской произошел пожар. Жильцы позвонили в пожарную часть. Когда пожарные прибыли на место, проживавший в квартире мужчина не захотел их впускать, заверив, что уже сам справился с пожаром.Сотрудникам МЧС нужно было удостовериться, что все в порядке. Пройдя в квартиру, они увидели кусты растений, предположительно конопли, о чем и было доложено в полицию.Затем в квартиру пожаловали сотрудники уголовного розыска, которые в результате осмотра изъяли 167 кустов конопли и семь полиэтиленовых пакетов с готовой продукцией массой 1,5 кг. Подозреваемого нашли в соседнем дворе, где он скрывался от полицейских.Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался, что выращивал коноплю с целью сбыта. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.