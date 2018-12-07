Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 декабря 2018 года

14:19 | 11.12.2018

За прошедшие сутки с 08:00 10.12.2018 до 08:00 11.12.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяний. Из них два факта умышленного причинения вреда здоровью, один разбой, два грабежа, 33 кражи, четыре факта мошенничества, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе один факт хранения и 11 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено два массовых мероприятия, в которых приняло участие 4500 человек. Для обеспечения общественного порядка было задействовано 18 сотрудников полиции, три бойца ОМОН Росгвардии и 20 представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.