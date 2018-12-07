Громкое заявление о неравноправии регионов сделал бывший свердловский губернатор Эдуард Россель в Совете Федерации

13:26 | 11.12.2018

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а в прошлом свердловский губернатор Эдуард Россель сделал громкое заявление на Днях Татарстана в Совфеде. В ходе заседания комитета по бюджету, при рассмотрении сбалансированности региональных бюджетов на примере Республики Татарстан, он эмоционально заявил о неравноправии регионов.



«У Татарстана большая помощь федерального бюджета, при том что бюджет республики очень хороший. В чем тут причина? Колоссальные суммы – 33 миллиарда, 28 миллиардов, 30 миллиардов! Все субъекты РФ на Урале получают в шесть раз меньше при колоссальной нужде! Может, мы что-то не то делаем?» – цитирует выступление Эдуарда Росселя издание «Бизнес-онлайн».



Вызвал вопросы у Росселя и график погашения республикой бюджетных кредитов.



«При таком бюджете погашения из 84 млрд – 280 млн рублей в год, и вдруг в 2023 году сразу 8 млрд. На что это рассчитывается? На то, что простят или что-то произойдет?» – возмутился сенатор.



А вот руководство Татарстана, в свою очередь, серьёзно тревожит практика выпадения доходов из бюджета региона из-за решений федерального центра.



На сегодняшний день, по словам руководства республики, Татарстан теряет серьезные деньги. Причиной бюджетных потерь являются: исключение из объектов налогообложения движимого имущества, введения налогового вычета на 6 соток для пенсионеров, а также то, что с 1 января 2018 года доля зачисления в республиканский бюджет акцизов на средние дистилляты (некоторые виды нефтепродуктов, которые получаются в результате перегонки углеводородов, в частности, к ним относят печное и судовое топливо) снижена с 100 до 50 %.



«С нас еще больше берут, чем с вас! Значительно больше!» – эмоционально ответил представителям республики Эдуард Россель.



Напомним, что тема бюджетного неравноправия регионов – любимый «конёк» Эдуарда Росселя, именно она в середине 90-х годов прошлого века открыла ему дорогу в большую политику. Ещё тогда он активно требовал уравнять в правах национальные республики России и области. Мнение Росселя не изменилось и по сей день, он убеждённо считает, что права республик и областей как субъектов России должны быть равны и в одинаковой мере поддерживаться федеральным центром.