Житель Верхней Пышмы, угрожая топором, изнасиловал женщину

13:26 | 11.12.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В суд направлено уголовное дело по обвинению 39-летнего ранее судимого жителя Верхней Пышмы в ряде преступлений: изнасиловании, грабеже, проникновении в жилище, похищении паспорта.



По данным следствия, 19 октября этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в комнату квартиры на улице Уральский Рабочих в Верхней Пышме. Угрожая топором, он изнасиловал женщину, а на следующий день похитил у нее паспорт, телефон и другое имущество.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицией.