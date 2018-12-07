Бюджет Екатеринбурга на 2019 год принят в первом чтении

13:14 | 11.12.2018

media73.ru

Сегодня, 11 декабря, депутаты Екатеринбургской городской думы приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



По словам начальника департамента финансов администрации города Анны Турунцевой, в следующем году доходы запланированы в размере 40 млрд 907 млн рублей, расходы – 43 млрд 130 млн рублей. Дефицит бюджета составит 2,2 млрд рублей.



Во втором чтении бюджет будет рассмотрен 25 декабря.