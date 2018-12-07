На улице Альпинистов горел цех по производству кондитерских изделий

13:00 | 11.12.2018

bryansknovosti.ru

Сегодня около 11 часов в Екатеринбурге на улице Альпинистов загорелся цех по производству кондитерских изделий.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 11:15. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались четыре человека.



Возгорание произошло на кровле цеха. Пожарные справились с огнем за 25 минут. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 кв. м.