Артель старателей «Нейва» оштрафована за загрязнение реки Тагил

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения реки Тагил между поселками Лёвиха и Аник (Кировградский городской округ). Ниже по течению реки расположены Леневское и Нижнетагильское водохранилища. Из последнего осуществляется забор воды для подготовки компонента горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.Пресс-служба надзорного ведомства напоминает, что в августе этого года зафиксировали глинистое замутнение воды в реке. Проверкой установлено, что сброс мутных вод производился с площадки по добыче золота артели старателей «Нейва». Причиной стало разрушение дамбы одного из отстойников.Прокуратура внесла представление председателю артели, было возбуждено административное дело, «Нейва» оштрафована на 80 тысяч рублей. Сейчас нарушения устранены, дамба восстановлена.