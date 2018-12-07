Дума Екатеринбурга повысила зарплату Александру Высокинскому

12:22 | 11.12.2018

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Сегодня, 11 декабря, Екатеринбургская городская дума на очередном заседании повысила зарплату главе города Александру Высокинскому. С 1 января 2019 года он будет получать оклад – 54,4 тысячи рублей, а также дополнительные выплаты: ежемесячное денежное поощрение (3,8 оклада, или 206,7 тысячи рублей), ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и выплату при предоставлении отпуска (два оклада, или 108,8 тысячи рублей). Годовая зарплата мэра уральской столицы превысит 4 млн рублей.



Решение о повышении зарплаты принято большинством голосов. Против оказались только представители фракции КПРФ.



Также депутаты проголосовали за повышение премий городским чиновникам и депутатам. Так, некоторые категории чиновников смогут получать надбавки в размере до 230% оклада.