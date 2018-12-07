В Логиново судебные приставы арестовали земельный участок с коттеджем

11:55 | 11.12.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В селе Логиново Свердловской области судебные приставы арестовали земельный участок и двухэтажный дом, принадлежащий должнице, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Задолженность 44-летней женщины по кредитным платежам превысила пять миллионов рублей. Тем не менее это не помешало свердловчанке начать строительство загородного дома.



Так как должница долгое время уклонялась от уплаты, приставы решили обратить взыскание на ее недвижимость. Если задолженность не будет погашена, участок и дом продадут на торгах.