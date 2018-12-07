На выставке в Екатеринбурге можно увидеть оружие сирийских боевиков

11:42 | 11.12.2018

пресс-служба Центрального военного округа

11–13 декабря в Екатеринбурге можно увидеть оружие, изъятое у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год. Выставка трофеев сирийской армии открылась в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге.



«В состав выставки вошли образцы вооружения из разных стран и даже эпох, изъятые на территории Сирийской Арабской Республики. Самые старые трофеи были изготовлены еще в начале прошлого века, тогда как новым едва исполнилось несколько лет. Большую часть оружия захватили военнослужащие элитного формирования Сирийской арабской армии "Силы тигра" при освобождении провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге и юго-западе республики», – рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.



Среди экспонатов – пистолет-пулемет системы Шпагина, автомат Sturmgewehr 44, американские автоматические винтовки M16, набор клинков и другое.