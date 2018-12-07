Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил эксперт с Севера

11:21 | 11.12.2018

Каждая третья компания в России уже внедряет стратегию цифровой трансформации бизнеса, по данным опросов KMDA. На Среднем Урале ускорить цифровизацию предприятий связисты предлагают с помощью надежной инфраструктуры «МегаФона». Устранять «белые пятна» на сети и масштабировать телеком-стройку под запросы бизнес-клиентов теперь будет эксперт из Югры. «МегаФон» назначил техническим руководителем в Свердловской области Якова Пахоми.



Задача нового топ-менеджера – реализовать комплексные технологические проекты на сети в соответствии с задачами регионального бизнеса по цифровизации производства.



«Мы построили качественную инфраструктуру — более 95% населения региона обеспечены надежным сигналом в сети «МегаФон». Так мы заложили основу для дальнейшей цифровизации региона. Наличие телеком-инфраструктуры позволяет внедрить самые прогрессивные сервисы для бизнеса. Уверена, что с приходом нового технического эксперта еще больше цифровых клиентов массового и корпоративного рынка будут общаться в нашей сети, рекомендуя всем качество связи и скорость», — рассказала Инна Джур, директор «МегаФона» в Свердловской области.



«В 2019 году мы продолжим улучшать качественные параметры сети, скорость под задачи бизнес-клиентов, применять indoor-решения. Мы готовы помочь корпоративным заказчикам в кратчайшие сроки запустить любые технологические проекты и внедрить цифровизацию в производство. «МегаФон» отвечает не только за инфраструктуру связи, но и за разработку платформ и интерфейсов, производство и поставку оборудования для бизнес-партнеров», — отметил Яков Пахоми, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.



Яков Пахоми сменил на этой должности Алексея Ещёва, который продолжил свою карьеру в телеком-отрасли в другом регионе.



Биографическая справка



Яков Пахоми родился 19 апреля 1991 года в Сургуте. Окончил Сургутский государственный университет по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», квалификация «инженер». Карьеру в сфере телекоммуникаций начал в 2013 году в должности инженера по развитию сети Сургутского отделения «МегаФона».



Среди ключевых проектов, в которых принимал участие: запуск 4G на самом северном нефтепромысле материковой части России, модернизация спутникового канала на крупнейшем месторождении полуострова Ямал, внедрение и масштабное развитие сети LTE на территории ХМАО-Югры и ЯНАО. С декабря 2018 года Яков Пахоми является техническим руководителем Свердловского отделения компании «МегаФон».