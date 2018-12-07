Девушка из Екатеринбурга запатентовала и создала мобильное приложение, которое по родинкам на теле может выявить онкологию

Екатеринбургский дерматовенеролог Александра Шубина создала мобильное приложение, которое по родинкам на теле может выявить рак. На создание прибора ушло сравнительно немного времени — всего два года. Зато теперь такой инновацией смогут пользоваться более 140 тысяч врачей по всей России.Всё началось с того, что два года назад Александра запатентовала анализатор рака на кожном уровне, затем выиграла на него полумиллионный грант на конкурсе «УМНИК», и уже на выигранные деньги потратила на обучение и покупку нужных деталей.«Выигранный грант я потратила на обучение, оплату услуг программиста и покупку импортных деталей для дерматоскопа — современного прибора для проведения оптическим методом диагностики заболеваний кожи», — рассказала Александра Шубина, ассистент кафедры кожных и венерических болезней УГМУ.Уже сегодня приложение Александры тестируется в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере, рассказали в Фонде содействия инновациям в Екатеринбурге.Тест включает данные анамнеза пациента, в том числе наследственные факторы, учитывает влияние внешних факторов, таких как поведенческие особенности пациента, — объясняет изобретатель. — Для разработки второго блока программного обеспечения, основанного на нейронных сетях, мы собрали и изучили более десяти тысяч фотографий из собственного фотоархива и международного архива дерматоскопии.Точность определения группы риска с помощью программы составляет 90%, а в ближайшем будущем разработчики хотят повысить её до 98%. Еще они планируют создать для мобильного приложения компактный дерматоскоп, который врачи смогут использовать на осмотрах.В настоящее время Александра собирается подавать заявку на получение ещё одного и гранта в 2 миллиона рублей на поддержку стартапа.