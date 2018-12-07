Знак, который разрешает водителям Екатеринбурга поворачивать на красный свет, убрали из-за бесполезности

22:16 | 10.12.2018

Фото: Е1

Дорожный знак, который разрешает екатеринбургским водителям поворачивать направо на красный свет, поспешно демонтировали в связи с его бесполезностью. Знак гласил: «Уступи всем, и можно направо».



Однако, как посчитали в мэрии Екатеринбурга, такие меры снижают заторы на перекрёстке 8 марта — Щорса (там и был установлен чудо-знак) всего на 5% вместо ожидаемых 15%.



В итоге табличку с зелёной стрелкой, которая удивляла горожан всего лишь месяц, убрали. А сам эксперимент свернули на неопределенное время.



Изначально этот знак установили, чтобы проверить, насколько он сможет разгрузить городские пробки. Транспортные эксперты пообещали тогда, что если эксперимент соберёт положительные отзывы, его протестируют и на других перекрёстках мегаполиса.



Однако в пользе знака, который разрешает водителям поворачивать на красный свет, сомневались изначально. В эфире программы «Открытая студия» провели голосование. Во время опроса 48% зрителей высказались, что знак бесполезен в борьбе с дорожными заторами, 24% посчитали, что он увеличит пропускную способность улиц, а 29% посчитали, что его нужно оставить на постоянной основе