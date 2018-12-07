Безработного екатеринбуржца позвали играть «плохого русского» в фильме Гая Ричи

21:38 | 10.12.2018

Фото: Леон Янин

Безработный екатеринбуржец Леон Янин получит роль «плохого русского» в новом фильме культового режиссёра Гая Ричи, с которым уральца свели социальные сети. Как пишет Starhit, пару месяцев назад мужчина просто отправил в Direct «Инстаграма» одного из зарубежных актёров видео, где приседает с колесом в руках.



«Я снял видео на телефон: на ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал приседать. Штанги дома не оказалось, а зимняя резина — пожалуйста, — рассказал Леон. — Ролик отправил актёру в директ. Предложил повторить за мной силовую тренировку. Но он в ответ посоветовал с этим вопросом обратиться к Джейсону Стейтему — мол, его профиль. Ни на что не надеялся. Думаю, что они там посмеялись. Стейтем ответил через пару дней, что передал эстафету Ричи».



И вот он как раз-таки взялся за проработку героя Янина со всей ответственностью. Автору «Карты, деньги, два ствола» показалось, что именно такой типаж, как у Янина, соответствует его представлениям о русской мафии.



«На прошлой неделе в Москве встречался с продюсерами. Немного волновался, они с юмором к этому отнеслись. Подписали часть бумаг, теперь жду сценарий. Сами съёмки будут проходить в июне и июле в Сербии, Хорватии и ещё в нескольких городах Европы», — добавил начинающий артист.



А уже этой весной мужчина полетит в Прагу на первую репетицию.