Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Спартак» со счётом 4:1

21:18 | 10.12.2018

Фото: Илья Родионов

Сегодня, 10 декабря, хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене в Екатеринбурге одержал победу над московским «Спартаком». Лидер определился уже в основное время, и матч был завершён со счётом 4:1.



В составе хозяев льда в сегодняшнем матче отметились Алексей Василевский, Франсис Паре, Артём Гареев и Найджел Доус. Среди гостей автором единственной забитой шайбы стал Илья Зубов.



Напомним, сегодня завершилась домашняя серия у «Автомобилиста». Следующий матч команда проведёт в Казани 17 декабря с ХК «Ак Барс».