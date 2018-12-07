«Пир во время чумы»: свердловские коммунисты голосуют против повышения зарплат депутатам

20:41 | 10.12.2018

Фото: obzor48.ru

Свердловская фракция КПРФ собирается голосовать против повышения зарплаты депутатам и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому почти в два раза. Об этом на сегодняшнем заседании городской думы заявил первый секретарь свердловского обкома партии Александр Ивачёв.



«Сегодня фракция КПРФ в городской думе Екатеринбурга приняла решение голосовать против повышения заработных плат городским чиновникам. Напомню, завтра дума планирует поднять з/п руководителям муниципалитета более чем в два раза, – сообщил Александр Ивачёв. – Мы считаем, что в условиях кризиса и обнищания населения такие действия выглядят исключительно как пир во время чумы».



Несмотря на столь уверенное противостояние коммунистов, их несогласие с большинством депутатов, проголосовавших за повышение зарплаты себе и главе Екатеринбурга, вероятно, ничего не решит, поскольку в думе фракция представлена всего шестью депутатами.



Ранее мы писали, что если гордума примет данное решение, то с 1 января оклад Высокинского составит 54 тысячи рублей, к которому добавится ежемесячное поощрение в виде 206 тысяч. В год бюджет главы города будет переваливать за 4 миллиона рублей.