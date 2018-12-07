За два дня в Свердловской области поймали девять пьяных автомобилистов

17:42 | 10.12.2018

opentown.ru

7 и 8 декабря в Свердловской области проходило рейдовое мероприятие ГИБДД «Стоп-контроль». Автомобили подвергались сплошным проверкам на въездах в Полевской, Ревду, Верхнюю Пышму, Березовский, Сысерть.



В результате выявлено девять водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении трех из них решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Двое человек отстранены от управления, так как у них не было водительских прав.



На всех нарушителей составлены административные материалы, предусматривающие лишение права управления на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей, отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.