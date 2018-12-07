Дмитрий Баранов назначен вице-мэром Екатеринбурга

17:10 | 10.12.2018

«Город FM 107,6»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Дмитрия Баранова своим заместителем по вопросам социальной политики, об этом сообщает пресс-служба администрации.



Дмитрий Баранов – медик по образованию. В 1990–2000 годах он работал по специальности, после чего окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» и в 2005 году поступил на службу в администрацию Кировского района Екатеринбурга.