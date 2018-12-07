Трое рабочих пострадали на производстве в Нижнем Тагиле

17:00 | 10.12.2018

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В минувшую субботу, 8 декабря, на коксохимическом производстве Нижнетагильского меткомбината произошло ЧП. На смолоперегонном участке на одном из трубопроводов резко повысилось давление. Трое рабочих - слесарь-ремонтник, мастер и аппаратчик - вскрыли оборудование, и на них выплеснулась паросмоляная смесь. В результате все трое получили ожоги и были госпитализированы, сообщают местные СМИ.



Двух пострадавших пришлось транспортировать в Екатеринбург, куда из Москвы должен прибыть специалист по ожогам.



В пресс-службе предприятия уже сообщили, что проводится расследование. Комбинат возьмет на себя все затраты по лечению.