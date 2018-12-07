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17:00 | 10.12.2018
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Трое рабочих пострадали на производстве в Нижнем Тагиле
Двух пострадавших пришлось транспортировать в Екатеринбург, куда из Москвы должен прибыть специалист по ожогам.
В пресс-службе предприятия уже сообщили, что проводится расследование. Комбинат возьмет на себя все затраты по лечению.
© «Вечерние Ведомости»
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